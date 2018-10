Börse Tokio schließt tiefrot

Tokio (APA) - Die zunehmende Verunsicherung rund um internationale Konflikte haben die Tokioter Börse am Dienstag stark belastet. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 604,04 Punkten oder 2,67 Prozent bei 22.010,78 Zählern. Der Topix Index fiel um 44,59 Punkte oder 2,63 Prozent auf 1.650,72 Einheiten. 79 Kursgewinnern standen 1.996 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 14 Titel.

Neben dem weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China steht der Konflikt mit Saudi-Arabien im Zentrum der Aufmerksamkeit. So hält US-Präsident Donald Trump die offizielle Erklärung des Landes zum gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nicht für ausreichend. Ferner drohte Trump nach dem angekündigten Ausstieg aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag nun mit einer Aufstockung des amerikanischen Atomwaffenarsenals.

Der japanische Elektronikkonzern Sony will bei der geplanten Milliardenübernahme des Musikverlags Emi keine Zugeständnisse an die europäische Kartellbehörde machen. Der Konzern ließ die von der Europäischen Kommission bis zum 19. Oktober gesetzte Frist ohne Antwort verstreichen, wie die Internetseite der Behörde am Montag zeigte. Dies könnte einerseits bedeuten, dass die Japaner mit der vorbehaltlosen Genehmigung der geplanten Übernahme rechnen. Auf der anderen Seite könnte es darauf hindeuten, dass die Kartellwächter Ende des Monats eine vertiefte Prüfung starten. Sony will sich für 2,3 Mrd. Dollar (2 Mrd. Euro) die Kontrolle bei Emi sichern. Die Sony-Papiere schlossen mit einem Minus von 1,98 Prozent.

Im Nikkei 225 gingen heute lediglich drei Werte mit positivem Vorzeichen aus dem Handel. Die Anteilsscheine von Kirin schlossen mit plus 0,08 Prozent gut behauptet, Casio legten um 0,30 Prozent zu und an der Spitze stieg der Kurs von NEC um 0,32 Prozent. Am unteren Ende des Tokioter Leitindex stürzten die Aktien von Toto ab. Der weltgrößte Toilettenhersteller verbilligte sich um 8,27 Prozent.

