Wiener Börse (Eröffnung) - ATX rutscht 1,07 Prozent ins Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.188,05 Punkten nach 3.222,40 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 34,35 Punkten bzw. 1,07 Prozent.

Auch das europäische Umfeld lag nach negativen Vorgaben der Asien-Börsen einheitlich im roten Bereich. Für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen weiterhin der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission sowie der nicht gelöste Handelskonflikt zwischen China und den USA.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn. Auch von den heutigen Konjunkturdaten werden keine stärkeren Impulse erwartet.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen kamen Zumtobel heute Vormittag um 4,27 Prozent auf 8,07 Euro zurück und AT&S korrigierten 1,95 Prozent nach unten auf 19,66 Euro.

Unter den Indexschwergewichten büßten voestalpine in einem sehr schwachen europäischen Rohstoff-Sektor 2,39 Prozent auf 33,91 Euro ein. Verbund knüpften mit minus 2,30 Prozent auf 39,16 Euro an die Vortagesverluste an.

Mit negativen Vorzeichen tendierten auch die heimischen Bankwerte. So gaben BAWAG um 1,35 Prozent auf 38,02 Euro nach und Raiffeisen rutschten 0,78 Prozent ins Minus auf 24,30 Euro. Erste Group schwächten sich um 0,74 Prozent auf 36,21 Euro ab.

Der ATX Prime notierte bei 1.609,52 Zählern und damit um 1,08 Prozent oder 17,6 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich drei Titel mit höheren Kursen, 31 mit tieferen und drei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 384.978 (Vortag: 250.522) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 10,22 (7,46) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

