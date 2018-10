Intendant Johannes Neubert verlässt die Wiener Symphoniker 2019

Wien (APA) - Die Wiener Symphoniker verlieren ihren Intendanten: Johannes Neubert wird das Orchester Ende 2019 nach dann neun Jahren verlassen. „Ich gehe natürlich mit einem weinenden Auge, glaube aber, dass ich das Orchester in einer sehr guten Verfassung und mit einer äußerst vielversprechenden Zukunft hinterlasse“, so der 49-jährige Deutsche am Dienstag in einer Aussendung.

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) dankte Neubert für seine Erfolge der vergangenen Jahre, zu denen nicht zuletzt die Bestellung von Philippe Jordan respektive seines designierten Nachfolgers Andres Orozco-Estrada als Chefdirigenten gehöre. „Wir bedauern, aber respektieren diese persönliche Entscheidung zutiefst“, so Kaup-Hasler: „Wir werden nun mit Nachdruck daran arbeiten, Herrn Neuberts Nachfolge zu regeln.“