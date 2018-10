Ski nordisch: Stadlober bei Forum Nordicum ausgezeichnet

Seefeld (APA) - Teresa Stadlober ist beim in Seefeld stattfindenden Forum Nordicum von der Vereinigung der nordischen Skisportjournalisten am Montagabend als „Rookie des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die 25-jährige Langläuferin aus Salzburg klassierte sich heuer als Siebente des Skiathlon der Olympischen Spiele in Pyeongchang, den Gesamtweltcup beendete sie auf Rang acht.

Als „Skikönig“ des Winters 2017/18 wurde der Schweizer Langläufer Dario Cologna ex-aequo mit dem polnischen Skispringer Kamil Stoch gewählt. Cologna überzeugte mit Gold über 15 km bei Olympia und dem vierten Gesamtsieg in der Tour de Ski. Stoch sprang insbesondere während der Vierschanzentournee in einer eigenen Liga und schaffte mit vier Siegen Historisches.