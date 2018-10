Aggressiver Pkw-Lenker in Oberösterreich festgenommen

Traun (APA) - Die Polizei hat am Montagabend einen aggressiven Autofahrer in Traun (Bezirk Linz-Land) festgenommen. Der Mann war in der Stadt in Schlangenlinien gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten. Auf Anweisungen der Beamten anzuhalten reagierte der 38-Jährige nicht. Als er gestoppt wurde, stellte sich heraus, dass er so stark beeinträchtigt war, dass er nicht allein aussteigen konnte.

Beamte halfen ihm aus dem Wagen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag. Als er zu einer klinischen Untersuchung gebracht werden sollte, schrie der Mann im Streifenwagen und beschimpfte die Polizisten. Schließlich nahm die Exekutive ihn fest, weil er damit nicht aufhörte. Auch die Untersuchung verweigerte er. Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er wurde angezeigt.