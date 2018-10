Familienbeihilfe - Volksanwalt Kräuter warnt vor Indexierung

Wien (APA) - Volksanwalt Günther Kräuter warnt davor, die Indexierung der Familienbeihilfe zu beschließen. Für tausende Pflegekräfte etwa aus der Slowakei oder Tschechien würde eine Pflegetätigkeit in Österreich nicht mehr infrage kommen, gab er am Dienstag in einer Aussendung zu bedenken. Kräuter sieht nicht nur mobile Pflegedienste oder die 24-Stunden-Betreuung sondern auch Heime und Krankenhäuser gefährdet.