Wiener Börse(Nachmittag)- ATX verliert in schwachem Umfeld satte 2,3%

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.149,49 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 72,91 Punkten bzw. 2,26 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -1,64 Prozent, FTSE/London -0,87 Prozent und CAC-40/Paris -0,98 Prozent.

In einer tiefroten internationalen Börsenlandschaft ging es auch für den heimischen Aktienmarkt weit in die Verlustzone hinein. Der ATX steht damit bereits vor seinem 4. Verlusttag in Folge. International sorgen unverändert der Streit der EU mit Italien über den Haushaltsentwurf 2019, die stockenden Brexit-Verhandlungen und der Handelskonflikt der USA mit China für eine Fortsetzung der Ausverkaufswelle.

Am heimischen Markt liegt auf Unternehmensebene eine recht magere Meldungslage vor. Die Aktienverkäufe gingen quer durch alle Branchen. Ans untere Ende der Kursliste rutschte die AG-Aktie mit einem Verlust von 7,1 Prozent. Mehr als fünfprozentige Abschläge gab es bei Valneva und beim Verbund zu sehen. Über vier Prozent an Kurswert büßten jeweils FACC und Polytec ein.

Unter den Schwergewichten fielen OMV-Anteilsscheine um 3,5 Prozent. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kamen auf minus 2,8 Prozent zurück. Hier könnten die deutlich schwächeren Rohölpreise zusätzlich belastet haben.

Im Finanzbereich verbilligten sich die Titel der Erste Group um 2,1 Prozent. Raiffeisen kamen um 0,9 Prozent zurück und BAWAG-Anteilsscheine gaben 1,7 Prozent nach.

Die moderatesten Kursverluste zeigten im prime market-Segment der Wiener Börse Semperit (minus 0,1 Prozent) und Mayr-Melnhof (minus 0,2 Prozent). Keine Aktie wies ein positives Vorzeichen auf.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsauftakt bei 3.222,12 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.45 Uhr bei 3.138,80 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 2,19 Prozent bei 1.591,45 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market alle 37 mit tieferen Kursniveaus.

Bis dato wurden im prime market 2.574.683 (Vortag: 1.110.592) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 65,774 (35,25) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 247.094 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,86 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA318 2018-10-23/14:31