Tanzkompanie des Linzer Landestheaters auf Gastspiel in Taiwan

Linz (APA) - Die Tanzkompanie des Linzer Landestheaters TANZLIN.Z gastiert am 3. und 4. November in Taiwan. Im National Performing Arts Center in Taichung stehen Aufführungen des mit dem Österreichischen Theaterpreis 2017 ausgezeichneten Doppelabends „Die kleine Meerjungfrau & der Geburtstag der Infantin“ von Mei Hong Lin nach Musik von Alexander von Zemlinsky und Franz Schreker am Programm.

Weitere Einladungen nach Taiwan, aber auch nach Shanghai, Singapur und Korea werden derzeit geprüft, berichtete die Linzer Ballettchefin Mei Hong Lin in einer Pressekonferenz am Dienstag. Bereits fixiert sind Gastspiele von TANZLIN.Z mit Mei Hong Lins „Romeo und Julia“ im Opernhaus Bonn (22. Juni 2019) sowie im Congress Center in Villach (17. Juni).