Nickelsdorf (APA) - Die maskierten Rocker von Slipknot sind ein Headliner am Nova Rock 2019. Das wurde am Dienstag bekanntgegeben. Damit steht nach Die Ärzte die zweite „Hauptband“ des Festivals fest, das von 13. bis 16. Juni in Nickelsdorf über die Bühne geht und damit wieder viertägig ist. Slipknot haben für demnächst ein neues Album angekündigt - das experimentellste bisher, so Mastermind Corey Taylor.

