Fußball:Barca im CL-Härtetest 2 -Einsatz von Alcacer unwahrscheinlich

Wien (APA/dpa) - Dortmund muss gegen Atletico wohl auf Paco Alcacer verzichten. Der spanische Torjäger fehlte am Dienstagnachmittag beim Abschlusstraining des Bundesliga-Tabellenführers. Alcacer war am Samstag beim 4:0 in Stuttgart zur Halbzeit wegen einer Oberschenkelverhärtung vorsichtshalber ausgewechselt worden.