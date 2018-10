Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in London

London/Amsterdam (APA/dpa) - Der niederländische Monarch Willem-Alexander (51) und seine Frau Maxima (47) sind am Dienstag zu ihrem ersten Staatsbesuch nach Großbritannien gereist. Zum prunkvollen Empfang gehörte eine Fahrt Willem-Alexanders in einer goldverzierten Kutsche mit Königin Elizabeth II.

Zur Begrüßung gab es links und rechts ein Küsschen auf die Wange der Queen - dabei musste das groß gewachsene Paar aus den Niederlanden mächtig in die Knie gehen. Die 92-Jährige trug ein lila Kostüm und einen farblich passenden Hut. Geplant bei dem zweitägigen Besuch waren unter anderem eine Rede Willem-Alexanders im Parlament, ein Gespräch mit Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn und Teetrinken mit Prinz Charles und dessen Frau Camilla in deren Residenz Clarence House. Am Mittwoch ist ein Treffen mit Premierministerin Theresa May vorgesehen.

Der Besuch hat mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens und künftige Handelsbeziehungen eine besondere Bedeutung. Nach Angaben des Außenministeriums in London sind die Niederlande der drittgrößte Handelspartner des Vereinigen Königreichs. König Willem-Alexander hatte kurz vor dem Besuch im Gespräch mit britischen Journalisten gesagt, dass er sich wegen des Brexits Sorgen mache. Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Europäischen Union (EU) trennen.