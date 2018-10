Thyssenkrupp holt für Aufspaltung Banken an Bord

Essen (APA/Reuters) - Der deutsche voestalpine-Konkurrent Thyssenkrupp hat für die geplante Konzernaufspaltung mehrere Banken engagiert. „Goldman Sachs, Deutsche Bank und JP Morgan werden das Projekt begleiten“, so der Konzern am Dienstag. Mit der rechtlichen Beratung wurde Linklaters beauftragt. Thyssenkrupp will sich in zwei unabhängige börsennotierte Firmen aufspalten - in eine Thyssenkrupp Industrials AG und eine Materials AG.

~ ISIN DE0007500001 WEB http://www.thyssenkrupp.com/de/ ~ APA422 2018-10-23/17:11