Wien (APA) - Der börsenotierte Caterer Do&Co verlängert die Kooperation mit der teilstaatlichen Turkish Airlines (Türk Hava Yollari A.O.). Die Zusammenarbeit wird über 15 Jahre im Rahmen der gemeinsamen Gesellschaft THY DO & CO kram Hizmetleri A. fortgesetzt - vorbehaltlich der Genehmigungen durch Unternehmensorgane und von Behörden „sowie einer zufriedenstellenden Vertragsdokumentation“, so Do&Co Dienstagabend.

~ ISIN AT0000818802 WEB http://www.doco.com ~ APA430 2018-10-23/17:30