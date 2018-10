Ringen: Kuenz muss bei WM im Kampf um Bronze in Hoffnungsrunde

Budapest (APA) - Freistilringerin Martina Kuenz darf bei den Weltmeisterschaften in Budapest weiter auf Bronze hoffen. Zuvor muss die EM-Dritte, die nach einem Freilos und einem Sieg über die Inderin Rajni Rajni im Viertelfinale der späteren Finalistin Justina Di Stasio (CAN) unterlag, am Mittwoch (11.00 Uhr) in die Hoffnungsrunde. Dort wartet die Rumänin Alexandra Angel, die Siegerin kämpft abends um Platz drei.