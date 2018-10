Tennis: Ergebnisse WTA-Finals Singapur 2 - Switolina siegte

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA480 vom 23.10.2018 muss die Punkteanzahl Switolinas in der Tabelle auf 4 (nicht: 2) korrigiert werden. --------------------------------------------------------------------- ~ Singapur (APA) - Dienstag-Ergebnisse der WTA-Finals in Singapur (7. Mio. Dollar, Hartplatz):

~ Vorrunde/Weiße Gruppe: Elina Switolina (UKR-6) - Karolina Pliskova (CZE-4) 6:3,2:6,6:3

Tabelle: 2. Elina Switolina (UKR) 2 2 0 4:1 4 2. Karolina Pliskova (CZE) 2 1 1 3:2 2 3. Caroline Wozniacki (DEN) 2 1 1 2:3 2 4. Petra Kvitova (CZE) 2 0 2 1:4 0

Modus: Top 2 im Halbfinale ~