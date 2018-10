EU will angeblich Bedenken zu Siemens-Alstom-Fusionsplan äußern

Brüssel/Paris/München (APA/Reuters) - Die EU-Kommission will angeblich Bedenken gegen die von Alstom und Siemens geplante Fusion im Bahngeschäft äußern. Eine entsprechendes Schreiben solle diese Woche abgeschickt werden, sagte ein Insider am Dienstag. Darin würden spezifische Bedenken aufgelistet. Dies könnte sich allerdings bis in die kommende Woche verzögern. Eine Stellungnahme der Kommission lag zunächst nicht vor.

Die Zusammenlegung der Sparten des französischen Zugherstellers und des deutschen Technologiekonzerns war im September 2017 angekündigt worden und soll im ersten Halbjahr 2019 vollzogen sein. Die EU befürchtet eine Monopolstellung zulasten von Bahngesellschaften und Passagieren.

