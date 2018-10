Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag im Einklang mit dem schwachen internationalen Umfeld überwiegend klar im Minus geschlossen. Petro Welt Technologies sackten um 4,12 Prozent ab und S&T verloren klare 3,76 Prozent. Sanochemia bewegten sich indessen nicht vom Fleck.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,12 -0,22 -4,12 5,34 11.020 Fabasoft 12,80 -0,35 -2,66 13,15 8.332 S&T 21,00 -0,82 -3,76 21,82 205.177 Sanochemia 1,46 0,00 0,00 1,46 714 ~

