EU-Parlament verabschiedet Forderungen zum EU-Haushalt

Straßburg (APA/AFP) - Das Europaparlament will am Mittwoch seine Forderungen zum EU-Haushalt für das kommenden Jahr verabschieden. Am Vormittag steht eine Debatte mit dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk auf dem Programm. Dabei dürfte es unter anderem um den Stand der Verhandlungen mit Großbritannien über den Ende März geplanten Austritt des Landes aus der EU gehen.

Außerdem will das Parlament eine Richtlinie zum Verbot von vieler Wegwerf-Artikel aus Plastik verabschieden (ab 12.30 Uhr). Das Verbot zielt auf Produkte wie Trinkhalme, Einweggeschirr und Wattestäbchen ab. Es soll dazu beitragen, den umweltschädlichen Plastikmüll in den Ozeanen zu verringern. Die Vorlage sieht auch verbindliche Recycling-Quoten etwa für Plastikflaschen und Fischernetze vor.

