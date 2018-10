Tennis: Thiem 2 - Querrey nach Sieg über Tsonga Achtelfinalgegner

Wien (APA) - Der Achtelfinalgegner von Dominic Thiem ist Sam Querrey. Der US-Amerikaner gewann das letzte Dienstag-Einzel gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga im Duell zweier Ungesetzter 6:3,3:6,6:3. Thiem führt im Head-to-Head gegen den 31-jährigen Weltranglisten-56. aus Las Vegas 2:1. In Acapulco nahm Querrey 2017 für eine dortige Niederlage im Jahr davor Revanche, Monate später in Rom siegte wieder Thiem.

Für Tsonga war es das erste dritte Turnier nach einer siebenmonatigen Verletzungspause, in der er in der Weltrangliste von Rang 19 zurück und diese Woche aus den Top 100 auf Position 113 fiel. Für den Wien-Sieger 2011 war es beim sechsten Antreten in der Wiener Stadthalle das erste Auftakt-Out, in den vergangenen beiden Jahren stand Tsonga jeweils im Finale. Nun kommt es auch nicht zur Revanche für Thiems Viertelfinal-Out 2013 gegen den mittlerweile 33-Jährigen.