Fall Khashoggi - USA kündigen Visa-Entzug und weitere Sanktionen an

Washington/Istanbul (APA/AFP) - Die USA haben erste Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit der Tötung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi angekündigt. Seine Regierung werde den Saudi-Arabern, die in die Tat verwickelt seien, das Visum entziehen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington. „Diese Strafen werden nicht unser letztes Wort sein“, fügte er hinzu.