Eishockey: KHL-Stars am Wochenende in Wien zu Gast

Wien (APA) - Die Vienna Capitals sind am verlängerten Wochenende auswärts im Einsatz, den Fans in Wien wird dennoch hochklassiges Eishockey geboten. Am Freitag (19.30 Uhr) und Sonntag (19.00) absolviert die Kontinental Hockey League (KHL) zwei Meisterschaftsspiele in Kagran. Zunächst fordert Slovan Bratislava ZSKA Moskau, zwei Tage später treffen die Slowaken auf SKA St. Petersburg.

Die länderübergreifende russische KHL gilt als zweitstärkste Liga der Welt und schickt anlässlich der „KHL World Hockey Games 2018“ mit ZSKA und SKA zwei Top-Clubs auf Werbetour. ZSKA ist sowjetischer Rekordmeister (32 Titel), erfolgreichster Club im Europacup und stand in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale um den Gagarin-Cup, dem Pendant zum Stanley Cup der NHL. Der Tabellenführer der KHL-West-Division hat sieben aktuelle Olympiasieger im Kader, Topscorer der Mannschaft ist Michail Grigorenko, einst Teamkollege von Thomas Vanek bei den Buffalo Sabres.

Noch prominenter ist der zweite Armee-Club besetzt. Angeführt wird St. Petersburg, 2015 und 2017 Sieger des Gagarin-Cups, von Pawel Dazjuk. Der mittlerweile 40-jährige Superstar hat 14 Saisonen in der NHL gespielt und mit den Detroit Red Wings 2002 und 2008 den Stanley Cup geholt. Mit dabei sind auch Nikita Gusew und Nail Jakupow, 2012 die Nummer eins im NHL-Draft.

Die KHL hat 2008/09 den Spielbetrieb aufgenommen und umfasst in der aktuellen Saison 25 Teams aus sieben Ländern (19 aus Russland sowie je eine Mannschaft aus Weißrussland, Kasachstan, Lettland, Slowakei, Finnland und China). Damit soll die Expansion aber nicht abgeschlossen sein. „Die KHL hat eine Strategie bis 2023, Teil davon ist es, starke Clubs aus Westeuropa in die KHL einzubeziehen. Viele Länder zeigen Interesse, es gab bereits erste Gespräche und Angebote, die sich vielleicht schon demnächst konkretisieren lassen“, erklärte KHL-Vizepräsident Georgij Kobiljanskij bei einem Pressetermin im August in Wien.

Wie international die Liga mittlerweile ist, zeigt auch, dass Österreich das 14. Land ist, in dem ein KHL-Spiel stattfindet. Am Freitag wird neben Wien auch in Shanghai, Astana, Tallinn, Riga und Chabarowsk gespielt, also bis zu 8.470 Kilometer voneinander entfernt. Teil zwei der Werbetour steigt am 26. und 28. November in Zürich, wo SKA St. Petersburg und ZSKA Moskau auf Dinamo Riga treffen.