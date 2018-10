Explosion von E-Zigarette: „Bin ziemlich sicher, dass es der Akku war“

Von Renate Perktold

Innsbruck – Der Handel mit E-Zigaretten boomt. In Österreich beträgt das Marktvolumen für die dampfenden Genussmittel bereits 30 Millionen Euro und ist damit in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Vor allem bei Jugendlichen wird die E-Zigarette immer beliebter.

Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, dass das Thema heiß diskutiert wird, wenn etwas passiert – so wie am vergangenen Freitag in Pfaffenhofen, als dem 21-jährigen Peter Knapp wie berichtet die E-Zigarette in der Hosentasche explodiert ist. Der Telfer liegt immer noch in der Innsbrucker Klinik – er hat Verbrennungen dritten Grades am linken Oberschenkel erlitten. „Am Donnerstag wird über eine mögliche Hauttransplantation entschieden. Leider sieht es so aus, als müsste ich noch einmal operiert werden“, erzählt Knapp im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Er ist davon überzeugt, dass der Akku seiner E-Zigarette explodiert ist. Das Gerät der Marke „Eleaf iStick Pico“ und den Akku der Marke „Efest“ hat er im Innsbrucker Fachhandel gekauft, auch das passende Ladegerät dazu. „Das Gerät war ganz sicher in Ordnung und auch nicht überladen. Ich kann mir nicht erklären, wie das passiert ist.“

Bei der Polizei Telfs konnte bislang ebenfalls noch nichts über die Gründe für die Explosion gesagt werden. Auf Anfragen der TT reagierten übrigens weder der E-Zigaretten-Hersteller noch der Akku-Erzeuger.

Schmerzhafte Folgen der Explosion: Der 21-jährige Peter Knapp landete mit schwersten Verbrennungen in der Klinik. - Privat/Knapp

Entgasungsschutz und Sicherungschip

Auch in der heimischen Branche wird gerätselt, wie es zu diesem schweren Unfall kommen konnte. „Bei den einfachen Geräten kann eigentlich nicht viel passieren, sie sind auch von Anfängern gut zu bedienen. Die Geräte, die der Fachhandel vertreibt, haben in der Regel einen Entgasungsschutz und noch einen Chip eingebaut, der das Gerät abschaltet, um es vor Überhitzung zu schützen“, erklärt der Gremialobmann der Tabaktrafikanten von der Wirtschaftskammer Tirol, Martin Wacker. So lange der Sicherungschip funktioniere, würde sich das Gerät immer wieder selbst abschalten, wenn es zu heiß werde.

Grundsätzlich sollte man die E-Zigarette im Fachhandel kaufen, sagt Wacker. Nicht zuletzt, weil man dort auch eine gründliche Einschulung zum Umgang mit dem Gerät bekommt. Die Tiroler Trafikanten vertreiben ihm zufolge auch nur Produkte renommierter Hersteller, die in der EU produzieren. „Da ist man als Konsument schon gut aufgehoben“, ist sich Wacker sicher.

Er rät außerdem, dass man die E-Zigarette nicht in die Hosentasche stecken sollte. Durch einen Schlüssel oder wenn man sich draufsetzt könnte es nämlich zu Beschädigungen oder Kurzschlüssen kommen, die mit bösen Folgen verbunden sein könnten – bis hin zu einer Explosion des Geräts.

Bei Beschädigung unbedingt tauschen

Auch Günter Höfert, Geschäftsführer des Haller E-Zigaretten- und Liquid-Herstellers „Von Erl.“ ist der Auffassung, dass es bei hochwertigen Produkten kaum zu Unfällen kommen kann. „Aber bei E-Zigaretten ist es oft wie bei Handys: Die fallen hin und wieder hinunter und das könnte dann schon Auswirkungen auf die Sicherheit haben.“ Bei Beschädigungen am Gehäuse oder Akku sollte man deshalb immer zum Fachhändler, der feststellen kann, ob der Akku oder das Gerät zu tauschen sind, rät Höfert.

Handelsübliche E-Zigaretten verwenden in der Regel einen Lithium-Ionen-Akku, wie er auch in Handys, E-Autos oder Laptops verwendet wird. „Grundsätzlich ist der Akku durch ein Metallgehäuse geschützt. Sollte es hier Beschädigungen geben, würde ich dringend zum Tausch raten. Und zwar im Fachhandel und nicht alleine“, betont Höfert.

Wacker weist außerdem darauf hin, dass sich die Nutzer vor allem bei komplexeren Geräten intensiv mit der Betriebsanleitung auseinander setzen sollten: „Da muss man schon aufpassen, denn diese Geräte verfügen dann oft über zwei verschiedene Dampfköpfe. Wenn man die Spannung erhöht um mehr Dampf zu erzeugen, den entsprechenden Modus aber nicht angleicht, kann es zu Überhitzung kommen.“

Die beiden Experten sind sich aber einig, dass es sich bei explodierenden E-Zigaretten um seltene Einzelfälle handelt und die Geräte im Fachhandel sicher sind. „Der jüngste Zwischenfall in Tirol ist ohne Frage sehr bedauerlich und ich hoffe, dass der Betroffene keine bleibenden Schäden hat. Grundsätzlich sollte man das aber schon als Einzelfall sehen. Es gibt auch Leute, die schlafen mit einer glühenden Zigarette ein. In Relation sind die Schäden, die hierbei entstehen können, oft verhältnismäßig größer“, so Höfert.