Italien-Budget - Moscovici: Tür für Dialog mit Italien offen

Brüssel (APA/Reuters) - EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici hält auch nach der Zurückweisung des italienischen Haushalts durch die EU-Kommission an seinem Gesprächsangebot fest. Er sei offen für einen konstruktiven Dialog, sagte Moscovici in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Zeitung „La Repubblica“. „Meine Tür ist immer offen und ich hoffe, dass die italienische Regierung auf diese Botschaft hört.“

Es sei noch Zeit für eine Lösung, so Moscovici. Am 21. November werde die EU-Kommission ihre Einschätzungen vorlegen. Die Brüsseler Behörde hatte Italien am Dienstag eine Frist von drei Wochen eingeräumt, um ihre Haushaltspläne zu ändern. Es ist eine Premiere: Einen derartigen Schritt hat die Kommission noch nie eingeleitet.