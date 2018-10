59-Jährige im Bezirk Gmünd von Stier zu Boden gestoßen und verletzt

Litschau (APA) - In Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Dienstagnachmittag eine 59-Jährige von einem Stier zu Boden gestoßen und verletzt worden. Die Frau hatte das Tier laut Landespolizeidirektion in einen Transporter verladen wollen. Nachdem sie umgefallen war, trat der Stier auf ein Bein der Waldviertlerin. Die 59-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Landesklinikum Horn geflogen.