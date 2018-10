Duathlon: Gold und Bronze für Österreich bei Cross-EM

Ibiza (APA) - Bei den Duathlon-Europameisterschaften in Santa Eulalia auf Ibiza haben Österreichs Athleten am Dienstag zwei weitere Medaillen in den Cross-Bewerben gewonnen. Para-Athlet Martin Falch aus Tirol holte in seiner Klasse PTS4 nach 4,2 km Laufen, 12 km auf dem Mountainbike sowie 2,1 km Laufen Gold. Im Elite-Bewerb (6,3/18/4,2 km) wurde der Oberösterreicher Andreas Silberbauer Dritter.