NEOS fordern Schließung des König-Abdullah-Zentrums

Wien (APA) - Die NEOS verlangen nach den jüngsten Erkenntnissen im Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi die Schließung des umstrittenen König-Abdullah-Zentrums in Wien. „Es darf nicht sein, dass Saudi-Arabien einen Menschen in einem Konsulat tötet und Österreich dann auch noch dabei hilft, das Image von Saudi-Arabien wieder aufzupolieren“, erklärte Vize-Klubchef Nikolaus Scherak.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hatte am Dienstagabend in der „ZiB2“ betont, dass eine Schließung der Einrichtung im 1. Wiener Gemeindebezirk derzeit nicht zur Debatte stehe. Unter anderem argumentierte sie, dass Österreich das Zentrum aus rechtlichen Gründen nicht im Alleingang schließen könne, was Scherak als Ausrede bezeichnete. „Österreich kann durchaus aus dem Vertrag aussteigen. Das wäre ein sehr deutliches Zeichen und ich erwarte von der Außenministerin, dass sie dieses auch setzt“, so der NEOS-Politiker in einer Aussendung.

