Nach dem Sturm kommt nun auf den Süden Starkregen zu

Wien (APA) - Nach dem Sturm der vergangenen Nacht, kommt nun am Wochenende Starkregen auf den Süden Österreichs zu. Durch ein Mittelmeertief könnten die Niederschläge vor allem in Osttirol und Oberkärnten 90 bis 130 mm betragen, stellenweise auch darüber, so eine erste Vorwarnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG) am Mittwoch. Die Prognosen seien allerdings noch recht unsicher.

Pessimistischer sind derzeit die Voraussagen von Ubimet: Bis einschließlich Montag seien durch eine typische Südstaulage lokal über 200 Liter Regen pro Quadratmeter im Bereich des Möglichen.