Wien (APA) - Die SPÖ hat eine Bürgerinitiative gegen Bankomatgebühren gestartet, teilten SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Markus Vogl und SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross am Mittwoch in einer Aussendung mit. Sie wollen damit die Regierung dazu bringen, in der Verfassung ein Verbot von Gebühren für Geldabhebungen am Bankomaten zu verankern.

