Russe wollte tote Ehefrau in die Ukraine einschmuggeln

Kiew (APA/dpa) - Mit der toten Ehefrau angeschnallt auf der Rückbank des Autos hat ein Russe versucht, in die Ukraine einzureisen. Der ukrainische Grenzschutz habe den Mann am Übergang Hoptiwka in der Ostukraine festgenommen, teilte ein Sprecher der Behörde am Dienstagabend mit.

Der Fahrer versuchte zunächst vorzutäuschen, dass seine Frau noch lebendig sei. Dann aber zeigte er den Grenzern den Totenschein für die zwei Tage vorher Verstorbene. Mit seinem ukrainischen Sohn wollte er die Tote im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine beisetzen lassen. Die russische Grenzkontrolle hatte ihn problemlos passieren lassen. Dagegen nahmen die ukrainischen Behörden vorläufig Ermittlungen wegen Mordes auf.