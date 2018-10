Apple-Chef kritisiert Datennutzung von Facebook und Co

Brüssel/Cupertino (Kalifornien) (APA/Reuters) - Apple-Chef Tim Cook greift Rivalen wie Facebook und Google wegen der weitreichenden Verwendung von Nutzerdaten an. Dass Gewinne über die Privatsphäre gestellt werden, sei nichts Neues, sagte Cook am Mittwoch auf einer Datenschutzkonferenz in Brüssel. Doch habe sich daraus mittlerweile eine ganze Industrie entwickelt.

„Unsere eigenen Informationen, von den alltäglichen bis zu den sehr privaten, werden gegen uns gewendet mit militärischer Effizienz“, sagte Cook. Der Chef des iPhone-Herstellers nimmt dabei das Geschäftsmodell von einigen Silicon-Valley-Riesen ins Visier. Die Firmen sammeln Daten über ihre Nutzer und verkaufen die Profile dann an die Werbebranche weiter. Deshalb sind Dienste wie Facebook, die Gooogle-Suche oder das Handy-Betriebssystem Android für die Anwender kostenlos.

Facebook und Co betonen stets, dass die Sammlungen anonymisiert sind und die Datensätze keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer erlauben. Datenschützer bestreiten das. Harmlose Informationsbruchstücke würden „aufmerksam zusammengestellt, gehandelt (...) und verkauft“, sagte Cook. Apple selbst ist nach eigenen Angaben wesentlich vorsichtiger bei der Sammlung von Nutzerdaten. Allerdings verdient der kalifornische Konzern sein Geld auch hauptsächlich nicht mit Werbung, sondern durch den Verkauf von Geräten und Abo-Diensten.

