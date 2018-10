Sturm „Willa“ mit Starkregen über Mexiko

Mexiko-Stadt (APA/Reuters) - Mit Starkregen ist Wirbelsturm „Willa“ am Mittwoch über Mexiko hinweggezogen. Bäume wurden entwurzelt, Stromleitungen gekappt. Menschen kamen nach offiziellen Angaben nicht ums Leben. „Die Bevölkerung hat sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht“, sagte Luis Felipe Fuente, Chef des Zivilschutzes in der besonders betroffenen Region im Nordwesten des Landes. Die Straßen seien wieder offen.

Der Hurrikan der Kategorie drei auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala hatte mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 160 Stundenkilometern auf die mexikanische Pazifikküste erreicht. Satellitenbildern zufolge traf er nahe der Stadt Teacapan im Bundesstaat Sinaloa auf Land. In dem Gebiet haben sich auch Tausende Touristen in Sicherheit gebracht. Die Behörden haben Notunterkünfte eingerichtet. Häfen, Schulen und Strände wurden geschlossen. Der Wetterdienst warnte vor meterhohen Wellen, Wasserhosen, Stromausfällen und Gebäudeschäden.

Zwischenzeitlich wurde „Willa“ sogar in die Kategorie fünf eingestuft, als der Sturm mit Windgeschwindigkeiten von fast 250 Kilometern pro Stunde über dem Meer Kurs auf Mexiko nahm. Er war damit einer der stärksten Wirbelstürme, die vom Pazifik aus auf Mexiko zusteuerten. Im Laufe des Tages schwächte er sich dann aber stark ab und erreichte über dem Landesinneren noch Windgeschwindigkeiten von gut 50 km/h.