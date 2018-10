Wiener Börse (Nachmittag) - ATX vor 5. Verlusttag in Folge

Wien (APA) - Die Wiener Börse steht am Mittwochnachmittag vor ihrem fünften Verlusttag in Folge. Enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie Verluste beim Schwergewicht voestalpine zogen den ATX in die Verlustzone. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.109,76 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 13,27 Punkten bzw. 0,42 Prozent.

Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,94 Prozent, FTSE-100/London +1,24 Prozent und CAC-40/Paris +1,38 Prozent.

Vor allem schwache Konjunkturdaten dürften belastet haben. Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober weiter verschlechtert und den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 Punkte auf 52,7 Zähler. Dies ist der zweite Rückgang in Folge.

Den größten Kurssprung im ATX legen die AT&S-Aktien mit plus 9,81 Prozent auf 21,15 Euro hin. Zwischenzeitlich stiegen sie sogar knapp auf ein Monatshoch von 21,60 Euro. Der steirische Leiterplattenhersteller hatte am Vorabend seine Umsatz- und Ergebnisprognose fürs laufende Geschäftsjahr 2018/19 erhöht.

Den Ausblick senken musste die voestalpine, deren Aktien mit einem kräftigen Abschlag von 7,17 Prozent auf 31,31 Euro reagierten. Das Jahresergebnis (EBIT) soll nun unter einer Milliarde liegen. Die vorläufigen Halbjahreszahlen 2018/19 für das EBIT und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieben unter den Erwartungen des Marktes.

Do&Co bauten ihre Kursverluste auf ein Minus von 2,89 Prozent auf 77,30 Euro aus. Anleger scheinen sich uneinig zu sein, wie die Verlängerung der Kooperation mit der teilstaatlichen Turkish Airlines zu bewerten ist. Die Aktien waren am Vortag nach Bekanntgabe zwischenzeitlich auf 83,10 Euro gestiegen und anschließend ins Minus gedreht. Die Zusammenarbeit finde „vorbehaltlich der Genehmigungen durch Unternehmensorgane und von Behörden sowie einer zufriedenstellenden Vertragsdokumentation“ statt.

Die Aktien von OMV (plus 0,62 Prozent) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,54 Prozent) schüttelten ihre Verluste ab und notierten in der Gewinnzone.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Börsenstart bei 3.141,25 Punkten, das Tagestief lag um etwa 11.30 Uhr bei 3.086,52 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 1.571,68 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 18 Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.755.360 (Vortag: 2.574.683) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 78,148 (65,77) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 891.250 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 28,28 Mio. Euro entspricht.

