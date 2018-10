Tennis: Dennis Novak in erster Wien-Runde ausgeschieden

Wien (APA) - Dennis Novak ist am Mittwoch in der ersten Runde des mit 2,788 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien ausgeschieden. Der mit einer Wildcard versehene Niederösterreicher unterlag dem aufstrebenden Russen Karen Chatschanow, der zuletzt nach dem Moskau-Titel erstmals in die Top 20 eingezogen ist, nach 1:24 Stunden mit 3:6,5:7.

Damit hat es der dritte Österreicher im Einzel-Hauptbewerb im Gegensatz zu Topstar Dominic Thiem und Jürgen Melzer nicht ins Achtelfinale geschafft. Altstar Melzer traf am Abend im Achtelfinale auf den als Nummer zwei gesetzten Südafrikaner Kevin Anderson.