Wiener Rentenmarkt im Späthandel etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwochnachmittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Fallende Renditen wurden sowohl am langen als auch kurzen Ende verbucht. Der Euro-Bund-Future tendierte ebenfalls etwas fester.

Anleger konnten sich am heutigen Handelstag kaum an Konjunkturdaten orientieren. Nachdem am Vormittag Einkaufsmanagerindizes aus den Eurozone keine Impulse brachten, dürften auch am Nachmittag Daten zum US-Immobilienmarkt kaum bewegt haben. Die zum August veröffentlichten Hauspreise entsprachen mit einem Anstieg von 0,3 Prozent den Erwartungen der Experten. Am Abend wird der Konjunkturbericht der US-Notenbank („Beige Book“) veröffentlicht.

Um 16.50 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 160,16 um 51 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (159,65). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 159,97. Das Tageshoch lag bisher bei 160,19, das Tagestief bei 159,66, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 53 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 568.953 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,41 (zuletzt: 1,42) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,63 (0,64)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,06 (-0,04) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,59 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 40 (zuletzt: 40) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 30 (30) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 102,00 102,45 1,41 102,33 101,33 Bund 28/01 10 0,75 101,11 101,19 0,63 100,93 100,65 Bund 23/03 5 0,00 100,28 100,48 -0,06 100,23 100,1 Bund 20/01 2 3,90 107,76 107,83 -0,59 107,75 107,75 ~