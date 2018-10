Bauer stürzte in Tirol in Güllegrube - schwer verletzt

Aschau (APA) - Ein 69-jähriger Landwirt ist am Mittwoch in Aschau im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) rund dreieinhalb Meter auf den Betonboden einer leeren Güllegrube gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, musste der Bauer von der Feuerwehr Aschau gemeinsam mit der Rettung aus der Grube geborgen werden. Er wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der 69-Jährige wollte laut Exekutive mit einem Kran Betonteile aus der Güllegrube heben. Dabei dürfte er zu nahe an den Rand geraten sein, das Gleichgewicht verloren haben und in der Folge in die Grube gestürzt sein.