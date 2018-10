New York (APA) - Gegen 22.00 Uhr, am Ende der Börsensitzung in New York, halten die wichtigsten Indizes bei folgenden Ständen:

~ Index Aktuell Änderung Punkte Änderung Prozent Zuletzt Dow Jones Ind. 24.585,32 -606,11 -2,41 25.191,43 S & P 500 2.656,29 -84,40 -3,08 2.740,69 Nasdaq 7.108,40 -329,14 -4,43 7.437,54 Composite ~

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA608 2018-10-24/22:01