Brand im Bezirk Tulln: 37-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Kirchberg am Wagram (APA) - Beim Brand in einer Dachgeschoßwohnung eines Hauses in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) ist ein 37-Jähriger am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Der bewusstlose Mann war vom Gebäudebesitzer ins Freie gezogen worden und wurde danach mit dem Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen. 150 Feuerwehrmitglieder kämpften gegen die Flammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 23.45 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Ursache für das Feuer und die Schadenssumme waren Gegenstand weiterer Ermittlungen.