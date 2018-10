Sportartikelhersteller Puma erhöht Umsatzprognose zum dritten Mal

Herzogenaurach (APA/Reuters) - Der deutsche Sportartikelhersteller Puma schraubt zum dritten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose nach oben. Der Umsatz werde heuer währungsbereinigt um 14 bis 16 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen aus Herzogenaurach am Donnerstag mit. Bisher lag die Erwartung bei einem Plus von 12 bis 14 Prozent.

Das dritte Quartal stimmt Vorstandschef Björn Gulden auch beim Gewinn etwas optimistischer: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 325 bis 335 (Vorjahr: 245) Mio. Euro landen - die zweite Erhöhung in diesem Jahr. Zuletzt hatte Puma 310 bis 330 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

Zwischen Juli und September schnellte das Ebit um 28 Prozent auf 101,2 Mio. Euro. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 14 Prozent auf 1,24 Mrd. Euro zu.

~ ISIN DE0006969603 WEB http://de.puma.com/ ~ APA078 2018-10-25/08:52