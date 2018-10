Lage in Italien treibt EZB bei Zinssitzung um

Frankfurt (APA/Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) kommt am Vormittag in Frankfurt zu ihrer Zinssitzung zusammen. Dabei dürfte die Lage in Italien ein wichtiges Thema werden. Die Notenbank treibt Experten zufolge die Sorge um, dass sich der Haushaltsstreit der italienischen Regierung mit der EU-Kommission auf andere Euro-Länder auswirken könnte.

An der Börse sind die Renditen italienischer Anleihen zuletzt kräftig gestiegen. Die Regierung in Rom muss Anlegern also höhere Zinsen bieten, um an frisches Geld zu kommen. Sollte es hier Ansteckungseffekte geben, käme dies für die Europäische Zentralbank (EZB) zur Unzeit. Denn nach Jahren mit einer extrem lockeren Geldpolitik hat sie gerade erst damit begonnen langsam umzusteuern.

An den Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürfte die EZB nicht rütteln. Sie hatte zuletzt wiederholt bekräftigt, die Schlüsselsätze über den Sommer 2019 hinaus nicht antasten zu wollen. Den Zinsbeschluss will die EZB um 13.45 Uhr veröffentlichen. Notenbank-Chef Mario Draghi soll dann um 14.30 Uhr vor die Presse treten.

Nach Einschätzung von Ökonomen wird er mahnende Worte in Richtung seines Heimatlandes senden. Die Konjunktur in der Eurozone könnte Draghi womöglich etwas weniger zuversichtlich einstufen. Denn die jüngsten Indikatoren sind eher schwach ausgefallen. Dennoch wird damit gerechnet, dass die EZB ihre billionenschweren Anleihenkäufe zum Jahresende einstellt. Allerdings will sie auch nach dem Jahreswechsel die Einnahmen aus fällig werdenden Anleihen weiterhin reinvestieren.

