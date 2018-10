Unbekannter ließ in Oberösterreich drei verlorene Rucksäcke mitgehen

Mauthausen (APA) - Gelegenheit hat in Oberösterreich Diebe gemacht. Ein Unbekannter ließ in Mauthausen im Bezirk Perg drei verlorene Rucksäcke mitgehen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag.

Die drei Rucksäcke waren Dienstagfrüh auf dem Heck eines abbiegenden Kombi-Pkw auf die Mauthausener Straße (B123) gefallen. Ein nachkommender Autolenker blieb stehen, hob sie von der Fahrbahn auf und legte sie auf dem Gehsteig ab. Kurz danach nahm sie aber eine unbekannte Person an sich. Einer der Rucksäcke wurde am Tag darauf im Gemeindegebiet von Katsdorf im selben Bezirk gefunden - aber leer. Gestohlen wurden unter anderem drei Laptop- und ein Tablet-Computer sowie das Bargeld aus drei Geldbörsen. Die Gesamtschaden wird mit mehreren Tausend Euro beziffert.