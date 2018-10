Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis knapp behauptet

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Donnerstagvormittag knapp behauptet tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 76,13 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch notierte der Brent-Future zuletzt bei 76,17 Dollar.

Nachdem der Brent-Preis bereits zur Wochenmitte auf ein 2-Monatstief gefallen war, bewegen sich die Rohölpreis am Berichtstag noch wenig. Zuletzt wurden die Ölpreise vor allem von einer sehr schwachen Stimmung an den internationalen Finanzmärkten und den unerwartet gestiegenen Rohölbestände in den USA belastet.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 75,04 Dollar pro Barrel gefallen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 77,11 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich kaum bewegt. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.232,30 Dollar (nach 1.235,14 Dollar am Dienstag) gehandelt.