Fußball: Österreich in Weltrangliste unverändert 24. - Belgien voran

Zürich/Wien (APA) - Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft liegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste vom Donnerstag unverändert an der 24. Stelle. Der jüngste 1:0-Heimsieg in der Nations League gegen Nordirland und die folgende 0:2-Niederlage im Test beim Weltranglisten-Zehnten Dänemark hatten für das ÖFB-Team keine Rangveränderung zur Folge.

Neuer alleiniger Spitzenreiter ist Belgien vor dem bisher gleichauf liegenden Weltmeister Frankreich. Österreichs Nations-League-Gruppengegner Bosnien-Herzegowina verbesserte sich auf Rang 32 und zog damit auch an den auf Platz 34 zurückgefallenen Nordiren vorbei.

Die Österreicher empfangen die in der Gruppe 3 der Liga B führenden Bosnier am 15. November in Wien. Zum Abschluss geht es für das ÖFB-Team am 18. November nach Nordirland.

~ Die FIFA-Weltrangliste vom 25. Oktober 2018:

1. ( 1.) Belgien 1.733 Punkte 2. ( 1.) Frankreich 1.732 3. ( 3.) Brasilien 1.669 4. ( 4.) Kroatien 1.635 5. ( 6.) England 1.619 6. ( 5.) Uruguay 1.617 7. ( 7.) Portugal 1.616 8. ( 8.) Schweiz 1.598 9. ( 9.) Spanien 1.594 10. (10.) Dänemark 1.584 11. (14.) Kolumbien 1.575 12. (11.) Argentinien 1.573 13. (12.) Chile 1.568 14. (12.) Deutschland 1.555 15. (17.) Niederlande 1.550

Weiter: 24. (24.) ÖSTERREICH 1.502 32. (34.) Bosnien-Herzegowina 1.476 * 34. (28.) Nordirland 1.472 *

* = ÖFB-Gruppengegner in der Nations League ~