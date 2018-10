Französischer Großaktionär greift nach Kontrolle über Ceva

Zürich (APA/awp/sda) - Beim Logistikkonzern Ceva Logistics will Hauptaktionär CMA CGM nun die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen. Ausstiegswilligen Aktionären von Ceva unterbreitet CMA CGM ein Bar-Angebot in Höhe von 30 Franken (26,4 Euro) je Anteilsschein. Dieser Angebotspreis ist ein Drittel höher als der Schlusskurs von 22,50 Franken von Ceva vom Vortag.

Erst am Dienstag hatte Ceva ein Übernahmeangebot von Konkurrent DSV abgelehnt. Die Dänen hatten ebenfalls genau 30 Franken je Aktie geboten. Im Gegensatz zum Angebot von DSV seien Ceva und CMA CGM jedoch übereingekommen, dass der Schweizer Konzern ein börsennotiertes Unternehmen mit einer marktüblichen Geschäftsbeziehung zu CMA CGM bleiben solle.

CMA CGM hält gemäß jüngsten Angaben bereits 33 Prozent an Ceva in Form von Namensaktien. Bei einem Anteil von über einem Drittel der Stimmrechte müsste CMA CGM laut Gesetz ein Kaufangebot vorlegen. Daneben halten die Franzosen noch etwa 4,6 Prozent an Ceva in Form einer Derivatetransaktion ohne Stimmrecht.

Im Rahmen des Deals mit dem französischen Reedereikonzern werde Ceva außerdem dessen Frachtmanagement-Geschäft übernehmen, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Der Preis dafür ist noch unbekannt. Der Verwaltungsrat von Ceva sehe die Partnerschaft mit CMA CGM als mittel- und langfristig attraktiven Wertgewinn für die Aktionäre an, schrieb das Unternehmen weiter. Zudem gebe es deutliche Wachstumsmöglichkeiten.

Die globale Containerschifffahrt kämpft mit einem Überangebot an Schiffen. Einige Gesellschaften waren daher im letzten Jahrzehnt gezwungen, ihre Geschäftstätigkeit einzustellen, während andere ihre Kräfte bündelten, um von Größenvorteilen profitieren zu können.

Weitere Details zum Deal soll es mit der Bekanntgabe der Zahlen zum dritten Quartal und der Antwort des Verwaltungsrats von CMA CMG geben. Die Quartalszahlen stehen für den 13. November auf der Agenda.