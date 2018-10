Tatschl-Unterberger leitet oö. Forschung für Automotiv-Unternehmen

Linz (APA) - Eva Tatschl-Unterberger ist per Beginn 2019 zur Geschäftsführerin der DigiTrans GmbH bestellt worden. Das teilte die Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Die 42-Jährige leitete zuletzt die e-Service Business Line von Primetals Technologies Austria.

Die im heurigen März gegründete DigiTrans GmbH baut eine Modellregion für automatisierten Güterverkehr und den Einsatz von autonom fahrenden Nutz- und Sonderfahrzeugen auf, die für Automotivunternehmen als Reallabor zum Testen ihrer Entwicklungen gedacht ist. Das Projektvolumen umfasst bis zum Jahr 2023 rund 7,5 Mio. Euro, von denen das BMVIT 2,5 Mio. und das Land Oberösterreich 1,25 Mio. Euro als Förderung beisteuern. Beteiligt sind aktuell die Hödlmayr International AG, die Reform-Werke Bauer & Co Gesellschaft m.b.H., die FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH, das AIT Austrian Institute of Technology GmbH, das LCM - Linz Center of Mechatronics GmbH sowie die oö. Standortagentur Business Upper Austria mit der DigiTrans Vereinigung e.V.

Tatschl-Unterbeger hat an der TU-Graz Elektrotechnik studiert und ihre Ausbildung am Management Development Institute in Gurgaon, Indien, mit einem MBA in Marketing and Finance erweitert. Nach mehreren Stationen in der Mikroelektronik im Silicon Valley, in München, Villach und New Delhi wechselte sie 2012 zur Siemens VAI nach Linz in den Anlagenbau in der Stahlindustrie. Nach der Integration der Siemens VAI in die Primetals Technologies übernahm Tatschl-Unterberger Anfang 2016 die Business Line e-Service. Sie engagiert sich auch in der Start-up-Szene: Als stellvertretende Vorsitzende des Vergabebeirates des Start-up-Inkubators tech2b und Vorsitzende der Jury für das Spin Off Fellowship Programm der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).