El Salvador: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Romero-Attentäter

San Salvador (APA) - In El Salvador ist gegen einen ehemaligen Angehörigen der Armee Haftbefehl wegen der Ermordung von Erzbischof Oscar Romero (1917-1980) erlassen worden. Wie das Portal „ACI Prensa“ laut Kathpress berichtete, wird Alvaro Rafael Saravia vorgeworfen, einer der Hauptverantwortlichen für den Mord an Romero gewesen zu sein.

Der heute 78-jährige Saravia hält sich laut Medienberichten an einem unbekannten Ort in den USA auf. Ein Amnestiegesetz verhinderte bisher seine Auslieferung.

Romero geriet durch sein Eintreten für soziale Gerechtigkeit und politische Reformen in Opposition zur damaligen Militärdiktatur in El Salvador. Am 24. März 1980 wurde er während einer Messe am Altar erschossen. Sein Tod löste den Bürgerkrieg gegen die seit 1979 herrschende Militärjunta aus. Die Mörder sind bis heute nicht verurteilt. Papst Franziskus hatte Romero heuer am 14. Oktober heiliggesprochen.