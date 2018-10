Fünf Drogendealer in Wels festgenommen

Wels (APA) - Das Kriminalreferat der Polizei in Wels hat fünf Drogendealer festgenommen. Sie sollen rund neun Kilogramm Cannabis auch an Minderjährige verkauft haben. Bei Hausdurchsuchungen wurden noch 700 Gramm Cannabis, verbotene Waffen und geringe Mengen anderer Suchtmittel sichergestellt. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30-jährigen Kosovaren, einen 22-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina, einen 35-Jährigen aus Mazedonien und zwei Österreicher im Alter von 21 und 22 Jahren. Alle wurden in die Justizanstalt Wels eingeliefert.