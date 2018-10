Washington/New York (APA/Reuters) - Die New Yorker Polizei hat am Donnerstag ein verdächtiges Paket im Viertel Tribeca untersucht, wie der Sender CNN meldete. Laut weiteren Medienberichten ähnelte das Paket jenen Paketbomben, die diese Woche an prominente Politiker der US-Demokraten sowie an CNN ergingen.

Das Paket in Tribeca sei an die Adresse eines Restaurants geschickt worden, das dem Schauspieler Robert De Niro gehört, hieß es weiter.