Ryanair dementiert illegale Leiharbeit

Dublin/Berlin (APA/dpa) - Die Fluggesellschaft Ryanair hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass sie in Deutschland illegal Leiharbeiter beschäftige. Die Vorwürfe seien unwahr, erklärte Kommunikationschef Robin Kiely am Donnerstag auf Anfrage. Ryanair und seine Dienstleister agierten vollständig nach EU-Recht.

Am Mittwoch hatte die Linken-Bundestagsfraktion kritisiert, dass den in Deutschland aktiven Verleihfirmen die vorgeschriebene Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung fehle.

Der Abgeordnete Pascal Meiser hatte sich auf entsprechende Auskünfte des deutschen Arbeitsministeriums und der Bundesagentur für Arbeit berufen. Allein 700 der rund 1.000 in Deutschland tätigen Flugbegleiter haben nach Angaben Meisers Arbeitsverträge bei den beiden Unternehmen Crewlink Ireland Ltd. sowie Workforce International Contractors Ltd. mit Sitz in Dublin unterschrieben. Diese seien laut Regierung nicht von deutschen Behörden zur Arbeitnehmerüberlassung zugelassen.

~ ISIN IE00BYTBXV33 WEB http://www.ryanair.com ~ APA335 2018-10-25/14:06