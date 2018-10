AUSSENPOLITIK - Termine von Fr, 26.10.18 bis Mo, 29.10.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Freitag, 26. Oktober 2018

WIEN - 10:00- AI Demonstration und Fototermin Wiener Plattform

13:00 CI Atomkraftfrei „Österreich wehrt sich gegen die

Inbetriebnahme des Pfusch-AKWs Mochovce 3 -

Veraltete Technologie und schlimmste Baumängel

dieses AKWs bedrohen unsere Sicherheit“

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION (EU) London/Brüssel * AA Tauziehen um Brexit-Abkommen ITALIEN/EUROPÄISCHE UNION (EU) Rom/Brüssel * AA Budgetstreit zwischen Italien und der EU - Nach

WA Zurückweisung des Budgetentwurfs Italiens durch

CHINA Peking * 09:00 AA Treffen japanischer Ministerpräsident Abe mit

chinesischem Staatschef Xi

DEUTSCHLAND (BAYERN) München * 19:00 AI Jubiläumsfeier der Österreichisch-Bayerischen

Gesellschaft anlässlich des österreichischen

Nationalfeiertags mit u.a. bayerischem

Innenminister Herrmann

GROSSBRITANNIEN/DEUTSCHLAND London/Frankfurt - WA Ratingüberprüfungen angekündigt für Italien (S&P),

AA Deutschland (S&P), EFSF (S&P), Frankreich

(Moody‘s), Großbritannien (S&P und Fitch),

Lettland (Fitch), Luxemburg (Moody‘s), Niederlande

(Fitch), Norwegen (DBRS), Schweden (DBRS), Ukraine

(Fitch)

GUATEMALA/MEXIKO/HONDURAS/USA Guatemala-Stadt/Mexiko-Stadt * AA Lage der Flüchtlinge aus Mittelamerika

IRLAND Dublin * AA Präsidentenwahl in Irland und Referendum über die

Abschaffung von Blasphemie-Gesetzen

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 11:00 AA PG Land Südtirol „Krimtataren informieren sich

über Autonomie“

(Landtag, Repräsentationssaal, Crispistraße 6)

NORWEGEN * AA NATO-Manöver „Trident Juncture“ (25.10.-7.11.)

SYRIEN/RUSSLAND Damaskus/Moskau * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

Russischer Außenminister Lawrow empfängt syrischen

Oppositionellen Nasser al-Hariri in Moskau

TSCHECHIEN/SLOWAKEI Prag/Bratislava - 13:00 AA Französischer Präsident Macron und deutsche

Kanzlerin Merkel in der Slowakei und in Tschechien

anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-

Jubiläum der Tschechoslowakei

14.15 PK Macron mit slowakischem Premier

Pellegrini in Bratislava

15.30 PK Merkel mit tschechischem Premier Babis in

Prag

TÜRKEI/SAUDI-ARABIEN/FRANKREICH Ankara/Riad/Paris * AA Entwicklung im Fall des getöteten saudi-arabischen

MA Journalisten und Regimekritikers Khashoggi

16.00 Mahnwache vor der saudischen Botschaft in

Paris

USA Washington * AA Paketbomben an prominente Trump-Kritiker

abgefangen, u.a. Obama, Clinton und CNN

USA/RUSSLAND Washington/Moskau * AA Entwicklung nach angedrohter Kündigung des INF-

Abrüstungsvertrages durch US-Präsident Trump

STEIERMARK Graz - 10:00 CI EU-Bürgerevent BMVIT, Bundesministerium für

AI Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) „Graz bewegt

II Europa - Europa bewegt Graz“

anl. des informellen EU-Rats der Verkehrs- und

Umweltminister (29.-30.10.)

(bis 28.10.)

(Hauptplatz Graz)

SPANIEN (KATALONIEN) Barcelona - AA 1. Jahrestag der Abstimmung für eine

Unabhängigkeit im katalanischen Parlament und der

Absetzung der katalanischen Regierung durch Madrid

SYRIEN Damaskus * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

TÜRKEI Istanbul * AI Syrien-Gipfel mit deutscher Kanzlerin Merkel,

französischem Präsidenten Macron, russischem

Präsidenten Putin, türkischem Präsidenten Erdogan

USA Washington * AA Paketbomben an prominente Trump-Kritiker

abgefangen, u.a. Obama, Clinton und CNN

BRASILIEN Brasilia * AA Präsidentenstichwahl in Brasilien

DEUTSCHLAND Wiesbaden * GRAFIK AA Landtagswahl in deutschem Bundesland Hessen

(Wahllokale von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet)

GEORGIEN Tiflis * AA Präsidentenwahl in Georgien

SYRIEN Damaskus * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

TSCHECHIEN Prag * AA 1918-2018: Nationalfeiertag in Tschechien -

Militärparade anl. 100. Jahrestag der Gründung der

Tschechoslowakei

Teilnahme von US-Verteidigungsminister Mattis

USA Washington * AA Paketbomben an prominente Trump-Kritiker

abgefangen, u.a. Obama, Clinton und CNN

WIEN - 09:00 CI Konferenz OSZE, Vienna Institute for International

AI Dialogue and Cooperation (vidc), Internationale

Organisation für Migration (IOM), International

Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

„Menschenhandel und Menschenrechte - Zugang zu

Rechten für Betroffene des Menschenhandels“ mit

u.a. Giammarinaro (UNO-Sonderberichterstatterin

für die Bekämpfung des Menschenhandels),

Vassiliadou (EU-Koordinatorin zur Bekämpfung des

Menschenhandels), Mullally (Expertenkomitee des

Europarates gegen Menschenhandel, GRETA), Probst

(LEFÖ-IBF) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/KmILugWz

(Kongresszentrum Hofburg, Neuer Saal, Eingang

Heldenplatz, 1., Heldenplatz) - CI 09:00- Eröffnung mit Schneebauer (Österr.

AI 09:45 nationale Koordinatorin zur Bekämpfung des

Menschenhandels), Außenmin. Kneissl, StS

Edtstadler, Azzoni (ständiger Vertreter

Italiens bei der OSZE)

(Kongresszentrum Hofburg, Neuer Saal,

Eingang Heldenplatz, 1., Heldenplatz)

- 15:30 CI Podiumsdiskussion Haus der Europäischen Union

AI „Sauberes Trinkwasser für alle“ mit Schwimann

WI (Europäische Kommission), Mandl (Abg. zum

Europäischen Parlament)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 16:00 AI Vortrag und Diskussion Institut für die

Wissenschaften vom Menschen (IWM) „Lessons on War-

related Scholarship and Engagement - Belgrade and

Zagreb Feminists in the 1990s“ mit u.a. Kajevska

(Wissenschafterin und Aktivistin), Drakulic

(Kroatischer Autor) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/S23f5h8h

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Diskussion Austria Institut für Europa und

Sicherheitspolitik (AIES) „Unity and disunity in

Europe: New approaches to European cooperation and

integration - The European Union, the Western

Balkans and the Eastern Partners in wider Europe“

mit u.a. Bialasiewicz (University of Amsterdam),

Cvijic (Open Society European Policy Institute,

Brussel), Hillon (Norwegian Institute of

International Affairs, Oslo)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/hr0LhaLT

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:30 AI Vortrag Universität Wien, Attac „How the EU broke

WI Greece - and the idea of democratic Europe“ von

Prof. Galbraith (Lyndon B. Johnson School of

Public Affairs)

anschl. Diskussion mit Guth (Attac Österreich) und

Michalitsch (Universität Wien)

(Uni Wien, Neues Institutsgebäude, 1.,

Universitätsstraße 7) - 19:00 AI Vortrag Diplomatische Akademie „Andorra:

International Challenges and Opportunities“ mit

der Außenministerin von Andorra, Maria Ubach Font

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/9PlPneLt

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a)

BURGENLAND Eisenstadt - 13:30- II Vortrag und Diskussion AK Burgenland „Die EU als

16:00 AI Sozialunion?“ mit Präsident Michalitsch, Bruckner

(Abteilung EU und Internationales, AK Wien),

Leiterin AK-Büro Brüssel Völkerer, Leiter ÖGB-

Europabüro Röpke

(AK Burgenland, Großer Saal, Wiener Straße 7)

KÄRNTEN Techendorf - 12:00 II PK „Ergebnisse der Landtagspräsidentenkonferenz“

AI mit u. a. Landtagspräsident Rohr (SPÖ),

Landtagspräsidentin Stamm (CSU, Bayerischer

Landtag)

STEIERMARK Graz * 10:00 CI Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018: Informeller

WI EU-Verkehrs- und Umweltrat (29.-30.10.)

AI (09:00 Uhr Doorstep) * CI 11:30 PK mit Verkehrsmin. Hofer, EU-

WI Verkehrskommissarin Bulc

AI

GROSSBRITANNIEN London * AA Britische Regierung präsentiert Budget 2019

WA

RUSSLAND Moskau * AI Innenminister Kickl in Russland

II

SYRIEN Damaskus * AA Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg

TÜRKEI Ankara - AA Tag der Republik in der Türkei

