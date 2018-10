Radsport: Tour 2 - 2018-Sieger Thomas entscheidet erst über Teilnahme

Paris (APA/AFP) - Titelverteidiger Geraint Thomas hat am Donnerstag bekanntgegeben, in zwei Wochen zu entscheiden, ob er an der Tour de France 2019 teilnehmen wird. Der 32-Jährige wollte sich demnach nicht festlegen, ob er seinen Titel verteidigt. „Ich bin mir über mein Programm noch nicht sicher, spreche aber in zwei Wochen mit meiner Equipe (Sky, Anm.)“, sagte Thomas.